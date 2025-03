Romadailynews.it - Cina: nuovo record del film d’animazione “Ne Zha 2”

Persone camminano davanti a un poster delcinese “Ne Zha 2” in un cinema del distretto di Haidian a Pechino, capitale della, il 15 marzo 2025. Il colosso dell’animazione cinese “Ne Zha 2” ha superato “Star Wars: Il risveglio della Forza” di Disney conquistando il quinto posto nella classifica del botteghino mondiale di tutti i tempi, consolidando ulteriormente il suo status di fenomeno culturale e commerciale. Secondo i dati della piattaforma di ticketing Maoyan, gli incassi globali del, incluse le prevendite, hanno superato i 15,019 miliardi di yuan (circa 2,09 miliardi di dollari), un traguardo raggiunto appena 45 giorni dopo la sua uscita durante il Capodanno cinese, il 29 gennaio. Quest’ultimo successo si aggiunge a una lunga serie diper il, che e’ diventato il primo a incassare un miliardo di dollari in un singolo mercato, il primo titolo non hollywoodiano a entrare nel club del miliardo di dollari e ilcon il maggior incasso di sempre a livello mondiale.