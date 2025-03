Romadailynews.it - Cina: mercato apparecchiature medicali raggiunge 1.350 miliardi di yuan

La dimensione deldelledellaha raggiunto i 1.350di(circa 188,2di dollari) nel 2024, secondo quanto emerso da una conferenza sulleche si e’ aperta ieri nella municipalita’ sud-occidentale di Chongqing. Il promettentee’ ancora in espansione. Nel 2024, le principali imprese del settore dellehanno registrato ricavi superiori a 540di, mantenendo una crescita rapida per quasi un decennio, secondo Xin Guobin, viceministro dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione. In, le principali imprese industriali sono quelle con un fatturato annuo dell’attivita’ principale pari ad almeno 20 milioni di. Anche gli esperti sono ottimisti riguardo allo sviluppo del settore a livello globale.