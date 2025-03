Romadailynews.it - Cina: imprese vinicole del Ningxia esplorano mercato italiano per cercare nuove opportunita’

Leggi su Romadailynews.it

Una delegazione di rappresentanti didal, nel nord-ovest della, ha visitato le regioniin Italia dal 13 al 14 marzo, con l’obiettivo di approfondire la cooperazione tra le industriecinese e italiana e promuovere l’internazionalizzazione dei marchi vinicoli del. La delegazione ha anche promosso la prossima Quinta China () International Wine Culture and Tourism Expo, in programma il 9 giugno di quest’anno. Durante il viaggio, la delegazione ha visitato diverse cantine italiane famose, tra cui Croce del Vento, scambiando idee sull’innovazione della tecnologia vinicola, e la costruzione di marchi congiunti per le regioni. La delegazione delha anche presentato i vantaggi del terroir, la pianificazione industriale e i successi dello sviluppo della Regione vinicola del Versante orientale del monte Helan.