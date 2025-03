Romadailynews.it - Cina: generosi sussidi per assistenza all’infanzia varati in tutto il Paese per aumentare le nascite

per l’sono stati segnalati in tutta lanell’ambito degli sforzi globali delperil tasso di natalita’, facendo notizia e suscitando accesi dibattiti. Le ultime novita’ provengono da Hohhot, capitale della regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della. La citta’ ha annunciato questa settimana che offrira’ uno una tantum di 10.000 yuan (circa 1.394 dollari) alle coppie che avranno il primo figlio. Per il secondo figlio, sara’ concesso uno annuale di 10.000 yuan fino al compimento dei cinque anni. Per il terzo figlio o oltre, ilo annuo sara’ di 10.000 yuan fino al compimento dei dieci anni, per un totale di 100.000 yuan, un importo relativamente elevato rispetto ad altre citta’ e pari a circa il doppio del reddito annuo dei cittadini locali.