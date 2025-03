Romadailynews.it - Cina: fioritura primaverile in diverse aree del Paese

Fiori di colza in pienafotografati nella contea di Maguan della prefettura autonoma Zhuang e Miao di Wenshan, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 14 marzo 2025. Con l’arrivo della primavera, i fiori sono in pienaindel. Una foto aerea scattata da un drone il 15 marzo 2025 mostra turisti che si godono il paesaggio di fiori in pienain una localita’ panoramica della citta’ di Yancheng, nella provincia cinese orientale del Jiangsu. Con l’arrivo della primavera, i fiori sono in pienaindel. Una foto aerea scattata da un drone il 15 marzo 2025 mostra il panorama dei fiori in pienanella contea di Suijiang della citta’ di Zhaotong, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan.