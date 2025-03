Ciclismo su pista Coppa delle Nazioni 2025 | Vece 11ª nella keirin

Leggi su Sportface.it

Ultima giornata didisu. A Konya, in Turchia, Miriamnon va oltre l’11° postofemminile. L’azzurra chiude in penultima posizionefinale per il 7°/12° posto dietro la tedesca Lea Sophie Friedrich, l’olandese Steffie van der Peet (8ª a 0?020), la canadese Lauriane Genest (9ª a 0?022) e la polacca Marlena Karwacka (10ª a 0?119).taglia il traguardo a 0?168 da Friedrich davanti solo all’olandese Hetty van de Wouw (12ª a 0?385). Medaglia d’oro alla francese Mathilde Gros, che precede la ceca Veronika Jabornikova (+0?091) e la giapponese Mina Sato (+0?141). Ai piedi del podio c’è la cinese Liying Yuan (+0?460).Italia che termina 13ªmadison maschile con un bottino negativo di punti (-14). Oro alla Spagna, che con 94 punti batte l’Olanda, argento con 91 punti.