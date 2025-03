Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Galigani (Arcadia) in evidenza. Ok Gaggioli (Monsummanese)

Un buon avvio di stagione per le società e gli atleti pistoiesi delle categorie Elite Under 23 e Juniores. È il primo parziale bilancio a una settimana dall’inizio dell’attività anche per le categorie giovanili (Esordienti e Allievi) previsto per domenica 23 marzo a Monte San Quirico in provincia di Lucca. Nella Firenze-Empoli la bella prestazione del pistoiese di Bottegone, Leonardodella Pistoiesea lungo in fuga e giunta decimo al termine della classica nazionale di apertura dell’annata. Restando agli Élite e Under 23, l’altro risultato da ricordare e sempre da parte della stessa formazione, è il nono posto del colombiano Alejandro David Hernandez Camargo a Civitanova Marche. Nella categoria Juniores invece nella gara di apertura, il Gran Premio Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, ottavo posto al debutto in categoria per Lucianoesponente della Polisportivadopo un apprezzabile finale di corsa.