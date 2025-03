Dilei.it - Christopher Lambert, tutti gli amori di Highlander: da Alba Parietti a Sophie Marceau

“Non è questione di diventare una superstar. A guidarmi è solo una cosa: la passione”. Sono parole del divo, che di passioni nella propria vita ne ha avute tante. Prima di tutto quella per il cinema, che lo ha portato a diventare uno dei divi più popolari degli Anni ’80, protagonista di cult dell’epoca come La leggenda di Tarzan, Il signore delle scimmie e– L’ultimo immortale. Il secondo grande amore di questo attore rubacuori sono le donne. Di fidanzante, mogli e amanti ne ha avute parecchie e alcune sono anche parecchio famose.Il primo amore fu Diane LaneAl suo esordio cinematografico fu definita la “nuova Grace Kelly”, non stupisce chese ne innamorò perdutamente. Parliamo dell’attrice candidata agli Oscar Diane Lane, nota per ben altro che la sua vita sentimentale, ma con un passato al centro della cronaca rosa propria per via della sua intensa relazione con l’attore naturalizzato francese.