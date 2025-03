Fanpage.it - Chiudere PornHub per rispondere ai dazi di Donald Trump: com’è nata l’idea che non ti aspetti

Leggi su Fanpage.it

come una provocazione divertente del comico canadese Matthew Puzhitsky, l'idea di applicare restrizioni ai contenuti di Ponhub per i cittadini statunitensi sta raccogliendo un certo consenso tra i canadesi: è stata perfino pubblicata una petizione per chiedere al governo di considerare l'idea come arma strategica da usare contro la politica deidi