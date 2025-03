Lanazione.it - Chiude la strada 540 in Valdambra. Il piano per la sicurezza da giugno

È necessario mettere inlaprovinciale della, la 540, e il prossimo mese diun tratto sarà chiuso al traffico per 20 giorni per consentire una serie di interventi. Lo ha annunciato in queste ore il sindaco di Bucine Paolo Nannini. La 540 è una delle arterie strategiche non solo della vallata, ma dell’intera provincia di Arezzo, anche perché consente di collegare il Valdarno a Siena e, soprattutto alla costa maremmana, presa d’assalto da migliaia di vacanzieri. Ma è unapericolosa, perché in alcuni tratti invita alla velocità e in questi anni non sono mancati incidenti anche gravi, alcuni purtroppo mortali. Non è però l’unica arteria critica da questo punto di vista. Ce ne sono anche altre nel territorio comunale di Bucine e il sindaco ha annunciato una serie di lavori di messa indi alcuni tratti, alcuni dei quali saranno a carico della Provincia di Arezzo.