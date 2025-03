Thesocialpost.it - Chiara Poggi, il dna di Andrea Sempio sotto le unghie «non c’entra con la tastiera del pc». Caccia a «Ignoto 2»

Leggi su Thesocialpost.it

Gli inquirenti della Procura di Pavia non credono che il Dna di, trovato sulledi, sia riconducibile alladel «pc di famiglia» che si trovava nella sua stanza, né a oggetti cheavrebbe toccato durante le sue visite nella casa di via Pascoli a Garlasco. La loro convinzione è che il materiale biologico dinon possa essere il risultato di un contatto indiretto tramite un oggetto, ma piuttosto di un’interazione diretta tra lui e la vittima poco prima del delitto. Questo emerge dal fatto che, oltre al profilo genetico di, sullediè stato trovato anche quello di un «2», una persona non ancora identificata, mentre non ci sono tracce del Dna dei familiari di, né di Alberto Stasi, il condannato per l’omicidio.