Dilei.it - Chiara Ferragni, eleganza e incanto sotto la neve: la notte magica a Courchevel

si è trasformata in una passerella a cielo aperto, con laa fare da scenografia a una delle sfilate più spettacolari della stagione., regina indiscussa dello stile e delle tendenze digitali, è stata tra le ospiti d’eccezione alla presentazione della collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Moncler Grenoble. Un evento che ha riunito star di Hollywood, icone della moda e celebrity internazionali,un cielo imbiancato che ha reso l’atmosfera ancora piùe il fascino del luxury ski wearIl weekend aè stato perl’occasione perfetta per sfoggiare una serie di look impeccabili, perfettamente in linea con l’performante del brand Moncler.Fin dal suo arrivo nella località sciistica più esclusiva della Francia, l’imprenditrice digitale ha documentato ogni momento sui social, regalando ai follower un vero e proprio diario di stile invernale.