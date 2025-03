Ilrestodelcarlino.it - "Chi soffre deve poter scegliere"

Monica Soldati è favorevole a una legge sul fine vita. "So che in Toscana è già legge e anche io sono favorevole. Ognunodecidere per se stesso anche in queste situazioni, situazioni molto difficili e complicate, situazioni estreme di grave malattia o di impedimento molto grave (non di certo per una forma di depressione). Credo che una vita in condizioni drammatiche di malattia sia difficile da sostenere, un po’ per se stessi e un po’ per le persone e i familiari che stanno vicini al malato. Però comunque la personaessere in grado di decidere per se stessa e non devono essere gli altri a decidere, a meno che non siano sicuri delle volontà della persona che desidera porre fine alla sua vita. Ad esempio se lo ha espresso in un testamento".