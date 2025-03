Cultweb.it - Chi era Aldo Moro e cosa rappresentò per la Storia italiana la sua figura?

Leggi su Cultweb.it

è stato una delle figure più influenti della politicadel secondo dopoguerra. Nato il 23 settembre del 1916 a Maglie, in Puglia,fu professore di diritto e uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana (DC), partito che guidò l’Italia in gran parte della Prima Repubblica. Più volte ministro e presidente del Consiglio,fu un uomo chiave nei delicati equilibri della politicadegli anni ’60 e ’70.La sua azione politica fu caratterizzata dal tentativo di ampliare la base di governo attraverso il cosiddetto “Compromesso storico“, un’intesa tra la DC e il Partito Comunista Italiano (PCI) guidato da Enrico Berlinguer. Questo progetto mirava a includere il PCI nell’area di governo, in un momento in cui il bipolarismo della Guerra Fredda vedeva l’Italia come un fronte cruciale tra blocco occidentale e orientale.