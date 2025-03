Cultweb.it - Chi è Federica Brignone, la campionessa orgoglio dello sci azzurro?

è uno dei nomi più importantisci alpino italiano e internazionale. Nata a Milano il 14 luglio 1990, sotto il segno del Cancro, è cresciuta in Valle d’Aosta e ha respirato fin da bambina l’atmosferasci agonistico, ereditando la passione dalla madre Maria Rosa Quario, ex sciatrice di Coppa del Mondo e giornalista sportiva e del padre Daniele, maestro di sci. L’ambiente familiare, insomma, ha giocato e gioca ancora un ruolo determinante nella sua crescita sportiva, visto che il fratello Davide è il suo attuale allenatore personale.Il debutto in Coppa del Mondo è avvenuto il 28 dicembre 2007 a Lienz, ma la svolta nella carriera diè arrivata nella stagione 2015-2016, quando ha conquistato la sua prima vittoria nel massimo circuito internazionale, trionfando nello slalom gigante di Sölden.