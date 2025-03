Anticipazionitv.it - Chi è Agnese De Pasquale di Uomini e Donne: età, carriera e vero lavoro

Leggi su Anticipazionitv.it

Deè tornata nel trono over di, dopo quasi vent’anni dalla sua prima partecipazione. La dama, che ha già vissuto esperienze nel programma, è alla ricerca dell’amore. Ha due figli, vive a Milano e lavora come responsabile di una scuola e assistente sociale. La sua vita sentimentale è stata segnata da diverse esperienze, ma ancora oggi fatica a fidarsi.ama la forma fisica, il cinema e sogna di diventare direttrice di un carcere.Il ritorno diDeDopo anni lontana dal dating show,Deha deciso di rimettersi in gioco. La dama ha iniziato nuove conoscenze, tra cui quella con Alessio Pili Stella, che però non è andata a buon fine. Inoltre, si è dichiarata per Gianmarco Steri e ha attirato l’attenzione di Giuseppe, il corteggiatore di Sabrina Zago.