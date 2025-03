Tpi.it - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 marzo 2025

Cheche fa:di, 16Questa sera, domenica 16, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi CheChe Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimiitaliani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 16, di Cheche fa 2024-Deborah Compagnoni, una delle sciatrici italiane più vincenti ed amate di sempre, è stata la prima atleta nella storia dello sci alpino a raggiungere il traguardo di 3 Ori olimpici in 3 diverse edizioni dei Giochi (Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano 1998) e vanta nel suo palmarès anche 1 Argento Olimpico (Nagano 1998); 3 Ori ai Mondiali (uno nel 1996 e due nel 1997), 16 vittorie e 44 podi in Coppa del Mondo, oltre a 1 Coppa del Mondo di slalom gigante nel 1997: con quel trofeo, divenne la prima sciatrice italianastoria a vincere una Coppa del Mondo di specialità.