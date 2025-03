Quifinanza.it - Che impatto hanno i dazi sull’inflazione? L’analisi di UBS

Leggi su Quifinanza.it

Il temadomina tutte le pagine di giornale: all’ordine del giorno nuove tariffe su questo o quel bene, che rompono gli equilibri globali, non solo sotto il profilo commerciale, ma anche dal punto di vista politico e diplomatico. Al di là delle ricadute in ambito politico, quel che preme è capire quale influenza iavranno sull’economia ed in particolar modo, poiché questo fattore orienterà le scelte future delle banche centrali.Paul Donovan, Chief Economist di UBS Global Wealth Management, analizza otto modi in cui ipossono influenzare l’inflazione.Da cosa dipendedell’inflazionisticoPer valutare l’entità del danno inflazionistico, gli investitori devono porsi quattro domande: Quanto sono percepibili gli effetti deiper il consumatore e quanto è probabile che rimangano in vigore? In che misura la variazione tariffaria avrà implicazioni direttamente sul consumatore? Quanto saranno significativi gli effetti secondari dei? Quanto rapidamente gli esportatori potranno adattarsi per aiutare i loro clienti esteri a evitare di pagare i? Nessuno di questi effetti è costante nel tempo, e gli effetti secondari deisembrano essere particolarmente incerti.