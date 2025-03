Cultweb.it - Che cos’è il Libro di Kells, il capolavoro medievale che simboleggia il cuore religioso dell’Irlanda

Ildiè uno dei manoscritti medievali più celebri e preziosi al mondo, considerato undell’arte insulare. Si tratta di un codice miniato realizzato intorno all’800 d.C., probabilmente nell’abbazia di Iona, un monastero situato su un’isola al largo della Scozia, e successivamente trasferito all’abbazia di, in Irlanda, da cui prende il nome.Il manoscritto è un evangeliario, ovvero uncontenente i quattro Vangeli del Nuovo Testamento, scritti in latino. È noto per le sue straordinarie decorazioni, caratterizzate da intricate illustrazioni di ispirazione celtica, motivi geometrici e figurativi, nonché da un uso sapiente del colore e dell’oro. Le pagine sono realizzate su pergamena e i testi sono accompagnati da elaborati capilettera e immagini di animali simbolici, angeli e figure religiose.