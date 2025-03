Ilgiorno.it - Chatta usando il cellulare. Ladro glielo sfila e fugge

VIGEVANO (Pavia)Stavando con ilquando, all’improvviso e senza che se ne avvedesse, alle sue spalle è arrivato un ragazzo in sella a una bicicletta che con una mossa rapida le hato il telefonino e si è dileguato. Tutto è avvenuto con una velocità tale che la vittima, una donna, quasi non si è resa conto dell’accaduto. L’assalto è avvenuto l’altro pomeriggio in corrispondenza del sottopasso della stazione ferroviaria, uno dei punti “caldi“ della città, non nuovo a episodi di criminalità. Erano circa le 16 quando è avvenuto quello che tecnicamente viene rubricato come furto con destrezza. E in effetti per colpire approfittando del fattore-sorpresa, strappando il telefono con l’abilità di un prestigiatore, occorre senz’altro un certa abilità.Indice che il colpevole ha una certa dimestichezza con questo tipo di reato.