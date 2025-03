Ilrestodelcarlino.it - Cesena, mezza impresa: pari con lo Spezia. Gol annullato dal Var. E Pisseri para il rigore

(3-4-2-1):; Ciofi, Prestia, Piacentini; Adamo (36’ st Ceesay), Calò (29’ st Mendicino), Francesconi, Celia; Bastoni (29’ st Tavsan), Berti (47’ st Saric); Shpendi (36’ st Russo). A disp.: Siano, Pieraccini, Donnarumma, Coveri. All.: M. Mignani.(3-5-2): Chichizola; Wisniewsky, Hristov, Bertola; Elia (29’ st Vignali), Bandinelli (30’ st Cassata), Nagy (41’ st Falcinelli), Kouda (29’ st Candelari), Reca; Lapadula (30’ st Di Serio), Esposito. A disp.: Gori, Ferrer, Colak, Aurelio, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All.: L. D’Angelo. Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna. Note: presenti 11.927 spettatori. Ammoniti: Ciofi (C),(C), Kouda (S), Vignali (S). Angoli: 8 -7. Recuperi: 1’ pt e 7’ st. Un altro pareggio che sa di vittoria ad allungare la striscia positiva (12 punti in 6 partite) per una classifica sempre più accattivante.