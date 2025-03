Anteprima24.it - Cento sbanca il Pala del Mauro, ko per l’Avellino Basket

Tempo di lettura: 2 minuti“Tutte le volte che partiamo da favoriti non riusciamo ad avere l’emotività giusta in queste partite. Chiaramente, complimenti ache ci ha creduto fino alla fine, obiettivamente è stata una partita che abbiamo meritato di perdere per quello visto in campo. Siamo stati troppo ondivaghi all’interno della stessa gara, tirando solo da tre punti ma soprattutto non siamo stati performanti a livello difensivo”. E’ questa l’analisi del coach del, Alessandro Crotti dopo la sconfitta arrivata alDel(78-79) nel recupero della 29^ giornata contro Sella.Un primo tempo a corrente alternata, strappi importanti, per poi farsi recuperare.ha spaccato la partita nel terzo periodo con un 6/7 dalla lunga distanza per un totale di 14/21, che ha fatto la differenza nell’economia del match.