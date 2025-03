Ilrestodelcarlino.it - Cento Carnevale d’Europa, trionfano le ‘Illusioni’ dei Toponi

(Ferrara), 16 marzo 2025 – L'edizione del 2025 deld'Europa è deiche hanno vinto con distacco con il carro ‘La foresta delle illusioni’. Per loro l'illusione della vittoria è diventata realtà grazie ai 1340 punti ottenuti dalla giuria nelle precedenti 4 domeniche. Tanta gioia per loro che hanno festeggiato in piazza con il carro in parata.d'Europa: le foto dell'ultimo show Finendo al 2 posto con 1184 punti, I Ragazzi del Guercino hanno dovuto lasciare lo scettro del vincitore pur portando in piazza un carro con maschere enormi e un messaggio forte a tutte le donne dicendogli che sono loro ‘Le custodi dell’umanità’ Il loro urlo finale ‘maledetti’ ha conquistato e fatto ridere tutti ma stavolta i Fantasti100 si devono accontentare del terzo posto (1180 punti) raggiunto con il carro ‘I bla bla bla bla delle false verità’, tra oche beccheggianti e il loro sbattere i piedi sulla cultura guidati da influencer e da qualsiasi cosa venga detta, senza porvi una riflessione critica.