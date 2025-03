Ilrestodelcarlino.it - "Cenerentola" sul palco. Ecco il musical di Marconi

Una favola a lieto fine per tutta la famiglia che, tra gli applausi, farà riflettere i piccoli spettatori: se alla fine i buoni sono premiati, i "cattivi", forse, saranno perdonati. Dopo cinque anni di assenza, in cui lo spettacolo ha girato su e giù per l’Italia (da Milano a Salerno, da Roma a Cassano, da Pisa a Cesena), "", il primoscritto da Saveriotorna suldel teatro Vaccaj di Tolentino, oggi alle 17, per il terzo appuntamento della stagione "A teatro, bambini!". I personaggi deltargato Rancia VerdeBlu, la divisione di Compagnia della Rancia che si occupa di teatro per bambini e ragazzi, sono pronti per incantare ancora una volta il pubblico di tutte le età., La Fata, la Matrigna, le Sorellastre, il Principe.a dar vita a questi amatissimi personaggi un gruppo di performer provenienti dal Centro teatrale Sangallo di Tolentino e fortemente legati sia al Vaccaj che a Compagnia della Rancia: Alessia Ancillai, Lorenzo Filoni, Oscar Genovese (già "Matrigna" in una delle precedenti edizioni), Chiara Menichelli, Federica Noè, Emma Ray Rieti.