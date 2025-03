Metropolitanmagazine.it - Celentano e Spike Lee si sono incontrati per parlare di “Prisencolinensinainciusol”

Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco, come dimostra il meeting di lavoro tra AdrianoLee. Secondo l’Adnkronos, lo scorso martedì il Molleggiato e il regista statunitense si sarebberoperdel brano, che Lee vorrebbe inserire nella colonnara di Highest 2 Lowest, al cinema in primavera, dopo l’anteprima al Festival di Cannes. Il film, di genere poliziesco, dovrebbe essere un remake made in USA della pellicola del 1963 High and Low, di Akira Kurosawa. Anche la canzone di, stando alle voci, dovrebbe essere riadattata in inglese.AdrianoLee, la coppia che non ti aspettiAdrianoLee hanno discusso del branoè, senza alcun dubbio, uno dei brani più geniali dell’infinito discografia del cantautore milanese.