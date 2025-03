Tvzap.it - “C’è posta per te”, Maria asfalta Alberto che cerca di riappacificarsi con Ilenia

Leggi su Tvzap.it

News Tv.“C’èper te“. Nell’ultima puntata del noto programma televisivo, la conduttriceDe Filippi ha zittito, che ha chiamato il programma percon la sua fidanzata. Nello studio, però,ha fatto perdere la pazienza anche alla padrona di casa. (Continua.)Leggi anche: Gianluca a “C’èper te”, spunta foto sui social: è successo dopo la puntataLeggi anche: “C’èper Te”,De Filippi perde le staffe e zittisce l’ospiteLa storia dia “C’èper te”Nell’ultima puntata di “C’èper te“,ha contattato il programma per provare acon la fidanzata. I due sono stati insieme per cinque anni ed hanno anche provato ad avere un figlio, ma ad un certo puntoè diventato insofferente per la mancata gravidanza ed ha deciso di lasciare la fidanzata.