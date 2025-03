Dilei.it - C’è posta per te, le pagelle: Morandi illumina la serata (10), il fidanzato indeciso (2)

La puntata del 16 marzo di C’èper te è un viaggio tra rimpianti, seconde possibilità e dichiarazioni d’amore in ritardo. Maria De Filippi, ancora una volta, veste i panni di confidente, arbitro e complice, accompagnando storie di vite sospese tra passato e presente. C’è chi arriva con un anello troppo tardi, chi ha atteso quarant’anni un bacio e chi si è accorto di aver amato solo quando l’amore non c’era più. E poi c’è Gianni, che trasforma tutto in musica, perché a volte una canzone vale più di mille parole.Giannie il potere della musica. Voto: 10Giannientra in studio e il pubblico esplode: una standing ovation, un abbraccio con Maria De Filippi che sa di casa. Questa volta non è lui a chiamare: è stato invitato per una storia di rimpianti e redenzione.