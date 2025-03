Movieplayer.it - C'è posta per te, Gianni Morandi in lacrime per la storia di Rita: "Anche la mia non era una famiglia ricca"

Leggi su Movieplayer.it

Ladi unache ha lottato tra difficoltà economiche e sacrifici emoziona il pubblico e non solo., guest a C'èper te, si rivede nel racconto die condivide la sua esperienza personale. La puntata di C'èper te di ieri sera ha regalato un momento di grande emozione quandoha deciso di ringraziare pubblicamente i suoi genitori con una sorpresa speciale: l'arrivo di. Cresciuta in unache ha affrontato difficoltà economiche, solo da adulta la donna ha realizzato quanto sacrificio ci fosse dietro ogni gesto dei suoi genitori. "I soldi non bastavano mai, ci aiutava la chiesa", ha raccontato tra lea Maria De Filippi. Ladia C'èper te emoziona lo studioha raccontato il suo percorso, unadi .