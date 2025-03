Tvzap.it - “C’è posta per te”, Gianni Morandi in lacrime: la reazione sorprende il pubblico

Leggi su Tvzap.it

News Tv.“C’èper te”. Il noto cantautore è stato ospite nell’ultima puntata del programma televisivo condotto da Maria De Filippi.è intervenuto in studio per fare una sorpresa ai genitori di Rita. La loro storia ha emozionato anche il cantante e la suaha lasciato ila bocca aperta. (Continua.)Leggi anche:, il lutto che ha sconvolto la sua vita per sempre: “Un dolore immenso”Leggi anche: Sanremo 2022,continua a far preoccupare i fan con uno nuovo scatto socialospite di “C’èper te”Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di “C’èper te“, noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata si è aperta con un regalo. La conduttrice ha lanciato un video, annunciando l’ingresso in studio dell’ospite della serata: