C'è posta per te, come sono finite le storie: la pace dopo le tensioni, il chiarimento di Noemi

Con un video celebrativo in occasione dell’ultima puntata, in onda sabato 15 marzo, C’èper te ha festeggiato 25 anni dall’esordio sull’emittente ammiraglia Mediaset. C’èper te festeggia 25 anniLa prima volta fu il 12 gennaio 2000. Un programma che è riuscito a resistere a cambiamenti epocali sul piccolo schermo e che continua a segnare numeri record. In chiusura di puntatastati mostrati le clip delle evoluzione delletrattate nella stagione appena andata in archivio. Tra le più discusse c’era la vicenda che ha coinvolto due fratelli di Castel Volturno (Caserta), Raffaele e Antonio Esposito , che avevano smesso di parlarsialcune incomprensioni nate durante la malattia che ha stroncato il papà. A rendere più tesi gli animi i difficili rapporti tra le moglie sfociata in un’accesa discussione al funerale.