Isaechia.it - C’è Posta per Te, Alberto lascia Ilenia poi ci ripensa e vuole tornare con lei, Maria De Filippi lo bacchetta: “Hai torto marcio!”

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di C’èper Te, il people show ideato e condotto daDegiunto alla ventottesima edizione.Ospiti del nuovo appuntamento con C’èper Te, Il Volo e Gianni Morandi. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono stati protagonisti della sorpresa di Milly, che ha chiamato la redazione per ringraziare i suoi genitori. Morandi, invece, è stato protagonista della sorpresa che Rita ha voluto regalare ai genitori Ivana e Marco.La storia che ha maggiormente incuriosito i telespettatori ha visto protagonisti. I due, dopo una relazione durata cinque anni, hanno deciso di interrompere la convivenza perché lui dubitava di quello che sentiva.si sono conosciuti in una scuola da parrucchieri, ed hanno subito iniziato a vivere insieme.