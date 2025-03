Lanazione.it - C’è “Lucca Gustosa“. Un trionfo di sapori incontri e scoperte

Forte affluenza per la seconda giornata di, confermando il grande successo della manifestazione. La giornata di ieri si è rivelata undi, con centinaia di visitatori tra le bancarelle del Mercato dei Produttori, gli stand diin Vino e gli eventi che hanno animato le piazze. L’affluenza è stata costante per tutto il giorno, con il cuore della città trasformato in un palcoscenico gastronomico. Il Mercato dei Produttori ha attirato appassionati e curiosi, offrendo degustazioni di eccellenze locali tra formaggi stagionati, salumi pregiati, miele e farine di grani antichi. Grande entusiasmo anche per "Viva la Puglia", che ha trasformato piazzale Don Baroni in una festa popolare con panzerotti fritti, bombette alla brace e musica dal vivo.