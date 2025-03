.com - CCCP – Fedeli alla linea, l’ultimo tour della band con sette date, la prima al Circo Massimo

annunciano L’ultima chiamata, ildi addioconestiveIl 28 marzo uscirà in audio e video lo spettacolo di parole e musica deiGran Gala Punkettone (USM / Universal Music Italia). Verrà proiettato in antenazionale il 21 marzo al Teatro Valli di Reggio Emiliapresenza. Biglietti per la serata del 21 marzo disponibili, con il pre-order.Il Gran Gala Punkettone andava in scena il 21 e 22 ottobre 2023: quasi trentaquattro anni dopo i loro ultimi concerti, i, una dellepiù amate e influentistoria del rock e del punk italiano, si ritrovavano sul palco del Teatro Valli di Reggio Emilia per festeggiare l’inaugurazione di FELICITAZIONI!, la mostra tenutasi ai Chiostri di San Pietro nel cuorecittà emiliana e che registrò oltre 45mila visitatori.