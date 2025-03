Juventusnews24.com - Cataldi a Sky: «Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, sappiamo cosa significa per la città. Vi dico come sta la squadra»

di Redazione JuventusNews24ha parlato così dopo Fiorentina Juve: tutte le dichiarazioni del centrocampista sul match contro i bianconeriha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.STATE DOPO LA CONFERENCE – «Abbiamo speso dal punto di vista fisico, però sicuramente dal punto di vista mentale ci ha dato tanto. La qualificazione ai quarti è unaimportante, ci penseremo più avanti. Oggi abbiamo questa partita importante per cercare di rimettere il campionato a posto e perunaai».QUESTA PARTITA PER I– «Sì, già all’andata ci avevano fatto capire quello cheva per loro questa partita, è una partita importante per lae per noi, perché è ancora tutto in ballo e un risultato positivo oggi potrebbe riaprire tutto, I campionati si decidono negli ultimi tre mesi, questo è uno dei momenti più importante della stagione e noi dobbiamo spingere forte sia in Europa che in campionato.