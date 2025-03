Ilgiorno.it - Cassano, medaglia d’oro. L’eroe deportato comandante e “padre” per i giovani carabinieri

Lo Stato non dimentica i suoi cittadini di valore. Il ministero della Difesa ha conferito la "d’Onore" alla memoria del luogotenente Andrea Formiga,della stazionedinegli anni ‘70,in Germania nel settembre del 1943. Il conferimento si estende agli eredi e, nella mattinata di ieri, è avvenuta la consegna al figlio del luogotenente che porta lo stesso nome del, Andrea, morto nel 1984. Nato nel 1920 in Sardegna, a 18 anni si era arruolato nell’Arma dei. Ha preso parte alle campagne di Albania e Grecia, meritando due Croci al Merito per aver salvato cinque militari feriti e per essersi offerto come barelliere volontario. L’8 settembre 1943 rifiutò di indossare la camicia nera e fuin Germania, dove venne condannato ai lavori forzati fino alla fine della guerra.