Tvplay.it - Caso Osimhen: le parole spiazzano e preoccupano la Juventus

Victorè tornato ad attirare l’attenzione: lehanno spiazzato e ad essere preoccupata ora è soprattutto la.Victorsta procedendo con la sua stagione al Galatasaray dove si è trasferito in prestito. Il Napoli è ancora il club proprietario del suo cartellino quindi in estate, con il mercato, tutto potrà ancora succedere. A osservare con particolare attenzione il profilo del centravanti nigeriano è soprattutto lache vorrebbe portarlo in rosa, ma leche sono arrivate hanno in questo senso parecchio preoccupato la Vecchia Signora.: lela(LaPresse) – Tvplay.itAurelio De Laurentiis, già nel corso dell’estate 2024, è stato molto chiaro: Victornon fa più parte del progetto del Napoli. È appunto per questo che il nigeriano si è trasferito per la stagione 2024/25 al Galatasaray in prestito e che ha trascorso l’intera stagione nel campionato turco.