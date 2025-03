Anteprima24.it - Casertana, la seconda prima volta di Iori: “Amma jettà ‘o sanghe”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe origini lombarde del tecnico dellanon tradiscono, e mai l’hanno fatto, il giusto trasporto e la giusta passione per la causa della squadra rossoblù. La classifica è terribile, ed un eventuale successo del Latina contro la Juventus, complicherebbe ancora di più il destino dei falchetti. Nella presentazione della gara, nel consueto appuntamento con la stampa, Manuelha messo da parte eventuali spinte di rivalsa o vendetta: “Penso solo a salvarmi, sono sette finali, dobbiamo fare la guerra“.Il ritorno di: “Sono tornato per salvarmi, dobbiamo fare la guerra”Il mantra è questo a quasi tutte le domande, anche quelle relative alla tattica: “‘o, sono tornato per combattere e per fare sette finali. Non ho pensato al presidente, ai dirigenti, a chi c’era: sono tornato, con piacere, perché voglio riprendere da dove ho lasciato“.