Ilgiorno.it - Case bloccate, acquirenti in piazza: “Siamo in 1.600, il Comune ci tuteli”. Tajani: avanti con il Salva Milano

– “E tu di che cantiere sequestrato sei?”. Glidellefinite nel mirino della Procura a causa delle procedure urbanistiche comunali si ritrovano da Palazzo Marino per lanciare un grido d’allarme dovuto anche al fatto che il decretosembra ormai impantanato in Parlamento. Non a caso lo striscione srotolato ieri mattina dalla sede delrecita: “1.600 famiglie senza casa, cantieri fermi: serve una legge “famiglie“ subito!”. InScala ci sono i cittadini che hanno formato il comitato ‘Famiglie sospese, vite in attesa’, coloro che hanno investito in Residenze Lac, Scalo House e Savona 105, alcuni dei 15 progetti sui quali la magistratura sta indagando. L’accusa? Alcune ristrutturazioni si sarebbero trasformate in nuovi edifici grazie a semplici Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività, invece che a Permessi di costruire.