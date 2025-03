Inter-news.it - Carlos Augusto: «3 punti qui farebbero la differenza! Una speranza»

Leggi su Inter-news.it

è intervenuto dal “Gewiss Stadium” dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Atalanta-Inter, scontro al vertice della ventinovesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN prima del fischio d’inizioSCONTRO DIRETTO –ha parlato così prima di Atalanta-Inter: «Ho fatto di tutto per rientrare il prima possibile perché abbiamo avuto tanti infortuni e sappiamo che contro di loro gli esterni fanno la. Speriamo di poter fare laovunque. Se fai il paragone con l’anno scorso è chiaro che non abbiamo fatto bene gli scontri diretti, oggi speriamo che sia diverso perché anche con il risultato del Napoli treoggiuna grande. Speriamo in una bella serata».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «3quila! Una»)© Inter-News.