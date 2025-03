Napolipiu.com - Careca e Alemao infiammano Napoli al Panini Tour: “Conte è l’uomo giusto, lo scudetto deve essere azzurro”

Leggi su Napolipiu.com

al: “, lo”">Il2025 ha fatto tappa a, trasformando la Rotonda Diaz in un punto di ritrovo per collezionisti di figurine e appassionati di calcio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’evento ha visto la partecipazione di grandi e piccoli tifosi, tutti pronti a scambiare le proprie figurine e ad assistere all’arrivo di due leggende del.I due ex campioni brasiliani sono stati accolti con entusiasmo dai tifosi, molti dei quali li conoscono solo attraverso i racconti dei nonni e dei genitori. Il Mattino sottolinea come prima di arrivare all’evento,abbiano visitato alcuni luoghi simbolo della città, tra cui il Centro Paradiso di Soccavo, lo stadio Diego Armando Maradona, il murale dedicato al Pibe de Oro e il museo di Massimo Vagnati, dove hanno posato accanto alla statua di Maradona realizzata da Domenico Sepe.