Juventusnews24.com - Capuano interpreta le parole del procuratore di Thiago Motta: «Le sue dichiarazioni hanno un solo significato»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha espresso un parere sulledi Canovi,di: il messaggio socialGiovanniha espresso un parere sulleche l’agente di, Dario Canovi, ha espresso sull’allenatore italo-brasiliano della Juve. Ecco le sue– «Ledeldiun: l’allenatore si è stancato di stare dasul banco degli imputati per il fallimento della Juventus in questa stagione. Dire che la rosa era da quarto o quinto posto dopo un mercato da 300 milioni implica chiamare in correo chi la squadra ha costruita».Leggi su Juventusnews24.com