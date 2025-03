Ilfattoquotidiano.it - “Cantare non mi emozionava più, stavo finendo in depressione. Dormivo di più, non mi allenavo, non vedevo nessuno”: parla Fabrizio Moro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho abbandonato la musica per tanto tempo“, raccontaal Corriere della Sera mentre si prepara a festeggiare con due concerti e un nuovo album i venticinque anni di carriera: “Gavetta compresa, perché il primo disco, nel 2000, andò male. La mia casa discografica dell’epoca, la Ricordi, stracciò il contratto in maniera quasi violenta, mi demoralizzai e mi fermai per sette anni, poi è arrivata Pensa e sono ripartito. La musica non mi dava da vivere, ho fatto anche l’operaio, mettevo la guaina sui tetti. E ’sta cosa mi è rimasta. Quando ho periodi di vuoto mi dedico al bricolage”.Negli ultimi anni l’artista romano ha vissuto momenti difficili: “, comporre era tutta la mia vita e a un certo punto non mipiù. Mi ero rilassato,indi più, non mi, non scrivevo, non, rimanevo col cane dentro casa.