Campi Flegrei nuovo centro di accoglienza nei pressi dell’Ippodromo

Undiper i cittadini deisarà allestito neidi Agnano. Lo fa sapere il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che oggi ha incontrato oggi i sindaci di Napoli, Bacoli e Pozzuoli per fare il punto della situazione. La struttura sarà a disposizione dei cittadini di Bagnoli e di Agnano ma anche di via Pisciarelli che segna il confine amministrativo tra Pozzuoli e Napoli. Oggi Ciciliano è stato dapprima al Coc di Napoli, poi a quello di Bacoli ed infine a Pozzuoli dove ha incontrato anche il capo della Protezione civile regionale, Italo Giulivo. ‘Sono stato qui per fare un punto con i sindaci – ha spiegato Ciciliano – Abbiamo fatto delle valutazioni ed abbiamo registrato che alcune volte ci sono delle sfasature nelle informazioni che vengono fornite o trasmesse.