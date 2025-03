Campi Flegrei nella ex Base Nato di Bagnoli incontri psico educativi e laboratori didattici

Leggi su Ildenaro.it

, Infopoint divulgativi eper i bambini: la Regione Campania ha organizzato presso l’area di Attesa allestita dalla Protezione civile regionale nell’ex parcheggio interno al Parco San Laise (ex) nel quartiere napoletano di, un calendario di attività di supporto ai cittadini, a seguito degli sciami sismici connessi al bradisismo in atto nell’area dei. Volontari esperti, specializzati inlogia dell’emergenza elogi dell’Asl Napoli1 Centro sono a disposizione della popolazione interessata. Glisi svolgerannotendostruttura regionale e sono finalizzati all’ascolto e alla condivisione in gruppo delle emozioni e delle paure determinate dal fenomeno naturale del bradisismo, per imparare ad affrontare e superare i momenti di stress e preoccupazione.