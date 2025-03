Campi Flegrei i dati della Prefettura | 114 famiglie sgomberate dopo la scossa del 13 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Dalla4.4 del 13, nei tre comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli sono state adottate 23 tra ordinanze di sgombero e diffide. I provvedimenti hanno riguardato 114 nuclei familiari per un totale di 242 persone, soprattutto con riferimento alla zona di Bagnoli nel comune di Napoli. Moltehanno trovato sistemazione autonoma, mentre 37 persone sono state ospitate negli alberghi convenzionati con la Regione Campania. Così ladi Napoli in un bilancio sulle attività coordinate dal Ccs convocato dal prefetto Michele di Bari, d’intesa con il DipartimentoProtezione civile, a seguito delle scosse di terremoto che hanno interessato l’area dei. Questa mattina sono state attivate due ulteriori aree di attesa a Bacoli e ne è in corso di allestimento un’altra a Monte di Procida.