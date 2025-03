Triesteprima.it - Cammina ubriaco e urta un passante che lo colpisce in faccia: 50enne a Cattinara

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Un uomoun, che reagisce sferrandogli un pugno in. E’ successo intorno alle 4:30 del mattino di oggi, domenica 16 marzo, in via Carducci all’altezza della Luminosa. Come ricostruito dai carabinieri l’uomo, unitaliano, era in forte stato di ebbrezza e.