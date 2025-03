Calciomercato.it - Calciomercato: prendono Julian Alvarez, sarà il colpo dell’estate

Leggi su Calciomercato.it

Parte il tormentone. L’attaccante ex Manchester City, in questa stagione ha trovato all’Atletico Madrid la definitiva consacrazione. Dopo un Mondiale vinto da titolare, l’argentino è finalmente sboccato scrollandosi di dosso l’ombra di Haaland.Mercato: asta per, svolta in estateIl rigore died il VAR hanno condannato l’Atletico Madrid all’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. Tuttavia, l’errore dal dischetto dell’argentino non ha cancellato le due ottime prestazioni offerte dell’attaccante di Simeone che, dopo aver lasciato il Manchester City, a Madrid ha trovato la continuità sperata.Inevitabilmente le sue prestazioni hanno finito per attirare l’interesse di diversi club. Ma nonfacile strappareall’Atletico Madrid dopo che la scorsa estate i Colchoneros hanno sborsato per lui 80 milioni di euro più bonus.