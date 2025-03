Calciomercato.it - Calciomercato: hanno già preso Salah a zero, la svolta

Momoè pronto a lasciare il Liverpool. L’esterno ex Roma e Fiorentina, dopo aver incantato in nelle ultime stagioni in Premier League, è pronto a salutare i Reds per una nuova avventura.ad un passo dalla firmaL’eliminazione del Liverpool dalla Champions League per mano del PSG è stato un duro colpo per il club inglese oggi allenato da Arne Slot. Nonostante il primo posto in campionato, e la probabile vittoria della Premier League, in estate i Reds potrebbero essere protagonisti di una vera rivoluzione cominciata già un anno fa con l’addio di Klopp.Il finale di stagione, infatti, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dall’Inghilterra avrebbe anche accelerato la decisione di Mohamed, in scadenza di contratto a fine anno. L’attaccante egiziano, tra i fattori dell’ultimo decennio di successi dei Reds, sembra sempre più pronto a lasciare Anfield a fine anno non rinnovando il suo contratto con gli inglesi.