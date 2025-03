.com - Calcio / Un successo la presentazione del libro “A.S. Cingolana – Operazione Nostalgia – 60 anni di storia”

Tanti appassionati, ex dirigenti, allenatori e giocatori hanno riempito l’Auditorium Santo Spirito di Cingoli per l’opera di Basilio FabriziCINGOLI, 16 marzo 2025 – A Basilio Fabrizi è pienamente riuscita l’di raccontare i 60didelladi. Venerdì scorso 14 marzo, infatti, è stato presentato il“AS-60di” presso l’Auditorium Santo Spirito di Cingoli: gli appassionati di sport hanno risposto presente con una folta partecipazione di pubblico tra tesserati della, ex giocatori, ex allenatori ed ex dirigenti.Gli interventi istituzionali Hanno preceduto lagli interventi del vice-sindaco Monaldo Vignati e del presidente dellaSan Francesco, Francesco Maria Ippoliti.