Lapresse.it - Calcio: Serie A, Venezia-Napoli 0-0, azzurri mancano sorpasso a Inter

Roma, 16 mar. (LaPresse) – Finisce a reti inviolate il lunch match della 29esima giornata diA tra. Gli uomini di Di Francesco resistono all’assalto deglie costruiscono diverse occasioni per passare in vantaggio. Il risultato rallenta la corsa delche raggiunge l’a 61 punti ma non la sorpassa in attesa del big match di stasera che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare l’Atalanta a Bergamo. Ilmanca l’aggancio all’Empoli in terzultima posizione.